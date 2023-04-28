Джерело - manutd.com.
Манчестер Юнайтед оголосив про продовження контракту з 18-річним аргентинським форвардом Алехандро Гарначо.
Про це повідомляє пресслужба англійського клубу.
Угода розрахована до літа 2028 року.
Гарначо перейшов у молодіжну команду Манчестер Юнайтед з академії Атлетіко Мадрид у жовтні 2020 року.
У нинішньому сезоні на рахунку 18-річного аргентинця 5 голів і 6 асистів у 32 матчах за Манчестер Юнайтед у всіх турнірах. Трансферну вартість оцінюють у 25 мільйонів євро.
Раніше Манчестер Юнайтед зіграв внічию з Тоттенгемом.
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