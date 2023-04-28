Шовковський: Ми постійно були на зв’язку з Луческу

Гравців Динамо налаштовували на дальні удари перед матчем проти Металіста.

Про це розповів виконуючий обов’язки головного тренера киян Олександр Шовковський.

"Стосовно мого першого досвіду у якості керманича команди – ми постійно були на зв’язку з головним тренером. Є система підготовки, яка не змінюється, змінювати її в жодному сенсі неможливо. Все відбувається так, як планувалося.

Все, в принципі, було нормально. Ми контролювали гру, хоч не все вдавалося. У нас були моменти в першому таймі, які ми мали реалізовувати. Розуміли, за рахунок чого буде грати наш суперник. Декілька гострих випадів ми пропустили. Потім ми забили два м’ячі, і нібито все мало бути чудово. Але далі була прикра помилка, і команда розгубилася. Будемо розбиратися, чому так сталося. Проблема не в тому, що хтось помилився і ми пропустили гол. Помиляються всі. Проблема в тому, що після голу ми чомусь розгубилися. Після того як пропустили, почався якийсь сумбур, який тривав до третього забитого м’яча.

Ми намагалися активно не давати супернику розігрувати м’яч. А коли у нас стало на одного гравця більше, нам стало набагато простіше це робити. Ми притиснули суперника і намагалися пришвидшити гру для того, щоб обмежити суперників у часі та просторі, змусити їх помилятися. Нам це, в принципі, вдалося. Але індивідуальна майстерність має бути завжди і всюди. І в обороні, і в атаці, і в передачах м’яча. Ми наголошували, говорили гравцям, що не зможемо забити гол, якщо не будемо бити по воротах. Сьогодні дальні удари призвели до першого голу, а потім хороші комбінації допомогли нам забити другий та третій м’ячі", - розповів Шовковський.