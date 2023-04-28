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Манчестер Юнайтед зіграв внічию з Тоттенгемом, Ньюкасл розгромив Евертон Миколенка: результати 33 туру АПЛ

Манчестер Юнайтед зіграв внічию з Тоттенгемом, Ньюкасл розгромив Евертон Миколенка: результати 33 туру АПЛ
Сьогодні 00:08 211 0
Манчестер Юнайтед зіграв внічию з Тоттенгемом, Ньюкасл розгромив Евертон Миколенка: результати 33 туру АПЛ
#Чемпіонат Англії, АПЛ

Джерело - Чемпіон.

Відбулися матчі в межах 33-го туру англійської Прем'єр-ліги.

Чемпіонат Англії - АПЛ
33 тур, 27 квітня

Евертон - Ньюкасл 1:4 (0:1)

Голи: 0:1 - 28 Вілсон, 0:2 - 72 Жоелінтон, 0:3 - 75 Вілсон, 1:3 - 80 Макніл, 1:4 - 81 Мерфі

Український оборонець Евертона Віталій Миколенко відіграв повний матч.

Саутгемптон - Борнмут 0:1 (0:0)

Голи: 0:1 - 50 Таверньє

Український захисник Борнмута Ілля Забарний з'явився на полі на 67-й хвилині гри.

Тоттенгем - Манчестер Юнайтед 2:2 (0:2)

Голи: 0:1 - 7 Санчо, 0:2 - 44 Рашфорд, 1:2 - 56 Порро, 2:2 - 79 Сон

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