Металіст - Динамо 1:3: огляд матчу

Джерело - Чемпіон.
Динамо мінімально переграло Металіст у межах 23-го туру УПЛ.
Чемпіонат України - УПЛ
23 тур, 28 квітня
Металіст - Динамо Київ 1:3 (0:0)
Голи: 0:1 - 70 Сирота, 0:2- 75 Ванат, 1:2 - 81 Прядун, 1:3 - 90+1 Вівчаренко
Металіст: Єрмолов, Романюк, Паті, Порох, Коррал, Картушов, Ралюченко, Демченко, Чайковський (Бойчук 46, Наумець 72), Панасенко (Багачанський, 60), Прядун.
Запасні: Костик, Шумілов, Шамич, Чідомере, Самуель, Рязанцев, Синчук, Ніколишин.
Динамо: Нещерет, Вівчаренко, Сидорчук, Ванат (Рамірес 78), Андрієвський, Тимчик, Дячук (Попов 78), Буяльский, Сирота, Беніто (Діалло 78), Волошин (Кабаєв, 46).
Запасні: Шепелєв, Парріс, Гармаш, Малиш, Царенко, Дубінчак, Рамадані, Моргун.
Попередження: Прядун 34, Коррал 45+1, Вівчаренко 47, Рамірес 82, Демченко 86
Вилучення: Романюк 49
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