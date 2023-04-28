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Металіст - Динамо 1:3: огляд матчу

Огляд матчу Металіст - Динамо Київ
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Металіст - Динамо 1:3: огляд матчу
#Динамо Київ, #Металіст, #Чемпіонат України, УПЛ

Джерело - Чемпіон.

Динамо мінімально переграло Металіст у межах 23-го туру УПЛ.

Чемпіонат України - УПЛ
23 тур, 28 квітня

Металіст - Динамо Київ 1:3 (0:0)

Голи: 0:1 - 70 Сирота, 0:2- 75 Ванат, 1:2 - 81 Прядун, 1:3 - 90+1 Вівчаренко

Металіст: Єрмолов, Романюк, Паті, Порох, Коррал, Картушов, Ралюченко, Демченко, Чайковський (Бойчук 46, Наумець 72), Панасенко (Багачанський, 60), Прядун.

Запасні: Костик, Шумілов, Шамич, Чідомере, Самуель, Рязанцев, Синчук, Ніколишин.

Динамо: Нещерет, Вівчаренко, Сидорчук, Ванат (Рамірес 78), Андрієвський, Тимчик, Дячук (Попов 78), Буяльский, Сирота, Беніто (Діалло 78), Волошин (Кабаєв, 46).

Запасні: Шепелєв, Парріс, Гармаш, Малиш, Царенко, Дубінчак, Рамадані, Моргун.

Попередження: Прядун 34, Коррал 45+1, Вівчаренко 47, Рамірес 82, Демченко 86

Вилучення: Романюк 49

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