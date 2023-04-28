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Тен Гаг: Повинні були завершувати матч з Тоттенгемом після 2:0

Тренер Манчестер Юнайтед прокоментував нічию з Тоттенгемом
Сьогодні 09:44 193 0
Тен Гаг: Повинні були завершувати матч з Тоттенгемом після 2:0
Фото: Getty Images
#Чемпіонат Англії, АПЛ, #Манчестер Юнайтед, #Тоттенгем, #Ерік тен Гаг

Джерело - офіційний сайт Манчестер Юнайтед.

Манчестер Юнайтед мав реалізувати більше моментів у матчі з Тоттенгемом (2:2).

Про це заявив головний тренер МЮ Ерік Тен Гаг.

"Звичайно, я розчарований нічиєю. Хоча я вважаю, що ми грали не дуже добре. У нас було багато моментів, але ми їх не реалізували. Ми були недостатньо чіткими, але забили двічі. А потім ми повинні були завершувати гру.

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На кожен матч ми виходимо, щоб виграти. Ми хотіли виграти, але не зробили цього. Я думаю, що до матчу нічия вважалася б нормальним результатом. Але коли ти бачиш цю гру, коли ти виграєш з рахунком 2:0, то, звісно, ти повинен керувати грою", - сказав Тен Гаг.

Нагадаємо, Магвайр травмувався перед матчем з Тоттенгемом.

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