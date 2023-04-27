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Фернандеш відновився після травми

Фернандеш може зіграти у матчі проти Тоттенгема
Сьогодні 19:10 171 0
Фернандеш відновився після травми
Фото - gettyimages
#Манчестер Юнайтед, #Бруну Фернандеш

Джерело - football.ua.

Півзахисник Манчестер Юнайтед Бруну Фернандеш відновився після травми гомілкостопу та, ймовірно, зможе зіграти проти Тоттенгема сьогодні ввечері.

Про це повідомляє Daily Mirror.

Португалець разом із командою відправився в Лондон на матч проти "шпор". Нагадаємо, капітан команди отримав травму гомілкостопу у матчі з Брайтоном (0:0, 7:6 за пенальті) у півфіналі Кубка Англії. Він залишив поле на 101 хвилині.

У цьому сезоні на його рахунку 50 матчів у всіх турнірах. Португалець забив 10 голів та віддав 13 результативних передач.

Нагадаємо, Тен Гаг хоче підписати нового нападника в Манчестер Юнайтед.

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