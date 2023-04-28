Миколенко - серед найгірших гравців матчу Евертон - Ньюкасл

Українець отримав оцінки 6.0 та 6.3

Джерело - Чемпіон.

Захисник Евертона Віталій Миколенко став одним з найгірших гравців матчу проти Ньюкасла (1:4).

Про це повідомляють аналітичні видання WhoScored та SofaScore.

Українець отримав оцінки 6.0 та 6.3 відповідно. З гравців основного складу гірше відіграли лише голкіпер Нік Поуп та правий захисник Бен Годфрі.

Миколенко двічі виніс м’яч, двічі його перехопив, не заблокував жодного удару, не провів жодного відбору, не провів жодної верхової дуелі, зробив 51 дотик до м’яча, віддав 21 точну передачу з 30 (70%), в тому числі 1 ключову, та не зробив жодного точного навісу.

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