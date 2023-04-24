Американська компанія близька до купівлі Евертона

Джерело - sport.ua.
Американська компанія 777 Partners близька до купівлі Евертона.
Про це повідомляє Tuttomercatoweb.
Головним конкурентом 777 Partners у боротьбі за право придбати Евертон є компанія MSP Sports. 777 Partners вирвалися вперед у цій боротьбі.
Американська компанія також володіє такими клубами як Дженоа, Герта та Стандард. Англійський ринок для 777 Partners також не новий: вони вже володіють контрольним пакетом акцій клубу Лондон Лайонз.
Раніше Евертон з Миколенком в меншості втримав нічию проти Крістал Пелес.
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