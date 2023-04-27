Челсі не звільнить Лемпарда до кінця сезону

Челсі у пошуках головного тренера

Катастрофічна серія з п'яти поспіль поразок та восьми матчів без перемог не змусить керівництво Челсі звільнити Френка Лемпарда до кінця сезону.

Про це повідомляє Sky Sports.

Наставник нещодавно став тимчасовим виконувачем обов'язків тренера, проте успіху не досяг. Попри таку ситуацію, у клубі вже просто чекають, коли закінчиться цей сезон.

Менеджмент змирився, що новий сезон пройде без єврокубків, що допоможе вже новому наставнику працювати у спокійнішому графіку.

Очікується, що новим тренером Челсі стане Маурісіо Почеттіно.

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