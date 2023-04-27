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Нью-Йорк Ред Буллс хотів підписати захисника Динамо

Захисник міг перейти у клуб МЛС
Сьогодні 18:55 172 0
Нью-Йорк Ред Буллс хотів підписати захисника Динамо
#Динамо Київ, #Нью-Йорк Ред Буллс, #Футбольні трансфери, #Олександр Сирота

Джерело - Чемпіон.

Центральний захисник Динамо Олександр Сирота міг перейти у Нью-Йорк Ред Буллс.

Про це розповів журналіст Ігор Бурбас.

Клуб МЛС минулого тижня зробив киянам пропозицію щодо оренди 22-річного українця з правом викупу.

Проте київський клуб не став вступати в переговори, тому що не хотів мати проблеми в захисті перед матчем з Шахтарем та в решті сезону, оскільки раніше травмувався Денис Попов.

Нагадаємо, Шовковський виконуватиме обов'язки головного тренера Динамо.

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