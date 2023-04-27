Дикий: Питання трансляцій буде вирішуватися в майбутньому

Виконавчий директор УПЛ розповів про трансляції чемпіонату в наступному сезоні

Джерело - Український футбол.

У найближчому майбутньому буде вирішуватися питання трансляцій матчів наступного сезону УПЛ.

Про це розповів виконавчий директор Прем'єр-ліги Євген Дикий.

"Так, дійсно, УПЛ отримала повідомлення від Setanta про те, що компанія вирішила не продовжувати угоду з Лігою на трансляцію матчів Чемпіонату, починаючи з наступного сезону. Мова йде про трирічну пропозицію, про яку було анонсовано влітку, перед початком сезону 2022/23.

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Враховуючи те, що офіційний мовник фактично не отримав можливості експлуатувати повний перелік матчів Чемпіонату, то зазначена пропозиція втратила свою силу. Проте, слід зазначити, що, незважаючи на всі умови, трансляція матчів поточного сезону буде повністю здійснена, згідно домовленостей Ліги з офіційним мовником.

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Відкликавши свою трирічну пропозицію, компанія Setanta запевнила Українську Премʼєр-Лігу, що вона залишається відкритою до співпраці з Лігою та готова до нових перемовин щодо трансляції матчів УПЛ, вже з урахуванням поточної ситуації.

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Тому, вже в найближчому майбутньому буде вирішуватися питання трансляцій матчів наступного сезону УПЛ, після розгляду клубами всіх доступних варіантів та прийняття відповідних рішень. Ми сподіваємося, що нам вдасться знайти найкраще рішення для розвитку і майбутнього українського футболу" - сказав Дикий.

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