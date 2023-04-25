Маріуполь попросив відтермінувати повернення в УПЛ

Маріуполь попросив відтермінувати повернення азовців в УПЛ на сезон-2024/25.

Про це розповів віцепрезидент клубу Андрій Санін.

"Шановні друзі, протягом останнього часу я отримав чимало запитів від журналістів щодо подальшої долі нашого клубу. Відповідаю – доки наше місто окуповано, ми не маємо ні фізичної, ні технічної, ні фінансової можливості повернутися до участі в чемпіонаті України. Навіть якщо така бажана деокупація Маріуполя відбудеться в найближчій час, нам буде потрібно десь 9-12 місяців завзятої праці на відновлення нашої спортивної інфраструктури, настільки вона зараз занедбана. Тому ми звернулися до УПЛ з проханням відтермінувати наше повернення до лав еліти українського футболу на сезон 2024/2025, і дуже сподіваємось на підтримку колег у цьому питанні.

Але вимушене перебування в такому статусі несе дуже відчутну загрозу для ФК Маріуполь – забуття! Тому, щоб зберегти команду та зробити її кольори ще яскравішими на цей період вимушеного простою, ми запустили проєкт #FCMariupolLives.

На допомогу найбільш постраждалому клубу Української Прем’єр Ліги прийшла найбільш футбольна країна світу, Бразилія! Футбольний клуб AA Batel, команда з найбільшої української спільноти у Південній Америці, тимчасово перетворюється на ФК Маріуполь. Хлопці з регіону Прудентополіс, де 70% місцевих мешканців є етнічні українці та їх нащадки, деякий час будуть грати у помаранчево-синіх кольорах та з нашим лого на грудях, на знак підтримки українського Маріуполя та його команди, чекаючи на повернення нашої команди та місцевих вболівальників на стадіон імені Володимира Бойко", – написав Санін.