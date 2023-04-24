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Ібрагімович знову травмувався

Златан Ібрагімович імовірно не зможе зіграти у поточному сезоні
Сьогодні 17:42 198 0
Ібрагімович знову травмувався
Фото - gettyimages
#Златан Ібрагімович, #Мілан, #Чемпіонат Італії, Серія А

Джерело - Чемпіон.

Форвард Мілана Златан Ібрагімович знову травмувався.

Про це повідомляє Джанлука Ді Марціо.

Учора 41-річний швед готувався до виходу на заміну в матчі з Лечче на 65-ій хвилині, але відчув біль під час розминки і з гримасою болю повернувся на лаву запасних.

Як з'ясувалось, в Ібрагімовича проблеми з литками. Точний діагноз поки що не відомий, але існує досить високий ризик того, що нинішній сезон на 41-річного шведа завершено.

Раніше повідомлялося, що Мілан не пропонуватиме новий контракт Ібрагімовичу.

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