Джерело - Чемпіон.
Форвард Мілана Златан Ібрагімович знову травмувався.
Про це повідомляє Джанлука Ді Марціо.
Учора 41-річний швед готувався до виходу на заміну в матчі з Лечче на 65-ій хвилині, але відчув біль під час розминки і з гримасою болю повернувся на лаву запасних.
Як з'ясувалось, в Ібрагімовича проблеми з литками. Точний діагноз поки що не відомий, але існує досить високий ризик того, що нинішній сезон на 41-річного шведа завершено.
Раніше повідомлялося, що Мілан не пропонуватиме новий контракт Ібрагімовичу.
✅ Підписуйтесь на наш телеграм-канал, щоб завжди бути в курсі головних подій зі світу спорту!