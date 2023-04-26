УЄФА розглядає введення стелі зарплат у європейському футболі

УЄФА може запровадити стелю зарплат у європейському футболі.

Про це розповів президент УЄФА Александер Чеферін в інтерв'ю для Men in Blazers.

"Ми можемо бути змушені запровадити стелю зарплат. Мусимо подумати, як ми можемо це втілити. Розглянемо це з усіма сторонами та подивимося, що можна зробити.

У майбутньому ми муситимемо серйозно розглянути стелю зарплат. Якщо бюджети розростуться до небес, наш спортивний баланс стане проблемою.

Справа не у власниках [клубів], а у цінності змагань. Якщо весь час перемагатимуть лише п'ять клубів, то це втрачає сенс.

Але це має бути колективна угода — між УЄФА та всіма лігами. Якщо ми це запровадимо, а інші ліги — ні, то це не матиме сенсу.

Як не дивно, усі згодні [на стелю зарплат]. Великі та малі клуби, такі, що належать державам або мільярдерам, — усі погоджуються.

Сподіваюся, ми зможемо втілити це якомога швидше. Наразі у нас є нове правило, [що набере чинності] у 2024 році. Ти можеш витрачати до 70% своїх доходів на трансфери та зарплати. Але цього недостатньо: якщо твої доходи становлять п'ять мільярдів, 70% — це все одно дуже багато", - відзначив Чеферін.