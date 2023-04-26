Зоря переглядає вихованця Динамо

Джерело - Чемпіон.
Український форвард Ілля Зубков перебуває на перегляді у Зорі.
Про це повідомляє ТаТоТаке.
Гравець тренується з луганцями та намагається переконати головного тренера команди Патріка ван Леувена підписати з ним контракт.
Останнім клубом 25-річного українця був Металіст 1925, який він залишив на початку 2023 року.
Зубков - вихованець Динамо, який з початком активної фази війни пішов в тероборону, а вже влітку повернувся до футболу й зіграв за харківський клуб 5 матчів цього сезону УПЛ (0 голів).
Взимку футболіст був на перегляді у Чорноморці, але захворів на коронавірус.
Раніше Зоря у меншості втримала перемогу над Колосом.
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