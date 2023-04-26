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Зоря переглядає вихованця Динамо

Футболіст тренується із Зорею
Сьогодні 18:13 272 0
Зоря переглядає вихованця Динамо

Джерело - Чемпіон.

Український форвард Ілля Зубков перебуває на перегляді у Зорі.

Про це повідомляє ТаТоТаке.

Гравець тренується з луганцями та намагається переконати головного тренера команди Патріка ван Леувена підписати з ним контракт.

Останнім клубом 25-річного українця був Металіст 1925, який він залишив на початку 2023 року.

Зубков - вихованець Динамо, який з початком активної фази війни пішов в тероборону, а вже влітку повернувся до футболу й зіграв за харківський клуб 5 матчів цього сезону УПЛ (0 голів).

Взимку футболіст був на перегляді у Чорноморці, але захворів на коронавірус.

Раніше Зоря у меншості втримала перемогу над Колосом.

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