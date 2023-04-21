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Зоря в меншості втримала перемогу над Колосом у 22 турі УПЛ

Єдиний гол у матчі забив Володимир Бражко
Сьогодні 16:55 176 0
Зоря в меншості втримала перемогу над Колосом у 22 турі УПЛ
#Зоря, #Колос, #Чемпіонат України, УПЛ

Джерело - Чемпіон.

Сьогодні, 21 квітня, Зоря здобула мінімальну перемогу над Колосом у межах 22 туру УПЛ.

Матч завершився з рахунком 0:1. Єдиним голом відзначився Володимир Бражко.

Чемпіонат України - УПЛ
22 тур, 21 квітня

Колос - Зоря 0:1 (0:1)

Голи: 0:1 - 31 Бражко

Склади команд:

Колос: Волинець, Чорноморець, Гончаренко, Чоботенко, Золотов, Богданов (Болбат 62), Мілько, Мякушко, Оріховський (Ісаєнко 79), Ільїн, Лисенко (Попов 62).

Запас: Маханьков, Фесюн, Зозуля, Новак, Ємець, Криворучко, Велетень.

Зоря: Сапутін, Батагов, Імереков, Снурніцин, Бутко, Бражко (Дришлюк 68), Шахов, Булеца (Полегенько 81), Антюх (Вантух, 58), Русин (Хахльов 81), Герреро (Мишньов 68).

Запас: Кучерук, Жилкін, Бурда, Мороховець, Гулько, Нагнойний, Погорілий.

Попередження: Золотов 30, Снурніцин 38, Богданов 45, Бражко 50, Снурніцин 55

Червона картка: Снурніцин 55 (друга жовта)

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