Манчестер Юнайтед знає, як грати проти нападника Тоттенгема Гаррі Кейна.

Про це розповів головний тренер "червоних дияволів" Ерік тен Гаг.

"Вплив Кейна на гру Тоттенгема очевидний. У нас є план щодо цього. У домашньому матчі ми діяли дуже добре, то ж завтра на виїзді потрібно знову добре виконати цей план.

Потрібно захищатися командно. Це дуже розумний гравець, не можна дозволяти йому опинятися в ситуаціях, де він матиме вплив на матч", — сказав тен Гаг.