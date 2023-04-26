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Тен Гаг: Вплив Кейна на гру Тоттенгема очевидний

Ерік тен Гаг прокоментував матч проти Тоттенгема
Сьогодні 17:46 176 0
Тен Гаг: Вплив Кейна на гру Тоттенгема очевидний
Фото - gettyimages
#Чемпіонат Англії, АПЛ, #Манчестер Юнайтед, #Тоттенгем, #Гаррі Кейн

Джерело - football.ua.

Манчестер Юнайтед знає, як грати проти нападника Тоттенгема Гаррі Кейна.

Про це розповів головний тренер "червоних дияволів" Ерік тен Гаг.

"Вплив Кейна на гру Тоттенгема очевидний. У нас є план щодо цього. У домашньому матчі ми діяли дуже добре, то ж завтра на виїзді потрібно знову добре виконати цей план.

Потрібно захищатися командно. Це дуже розумний гравець, не можна дозволяти йому опинятися в ситуаціях, де він матиме вплив на матч", — сказав тен Гаг.

Матч Тоттенгем – Манчестер Юнайтед відбудеться у четвер 27 квітня о 21:45.

Раніше повідомлялося, що Тен Гаг хоче підписати нового нападника в Манчестер Юнайтед.

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