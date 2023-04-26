Джерело - football.ua.
Манчестер Юнайтед знає, як грати проти нападника Тоттенгема Гаррі Кейна.
Про це розповів головний тренер "червоних дияволів" Ерік тен Гаг.
"Вплив Кейна на гру Тоттенгема очевидний. У нас є план щодо цього. У домашньому матчі ми діяли дуже добре, то ж завтра на виїзді потрібно знову добре виконати цей план.
Потрібно захищатися командно. Це дуже розумний гравець, не можна дозволяти йому опинятися в ситуаціях, де він матиме вплив на матч", — сказав тен Гаг.
Матч Тоттенгем – Манчестер Юнайтед відбудеться у четвер 27 квітня о 21:45.
Раніше повідомлялося, що Тен Гаг хоче підписати нового нападника в Манчестер Юнайтед.
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