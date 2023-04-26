Мессі планує залишитись у ПСЖ

Джерело - tribuna.com.
Нападник ПСЖ Ліонель Мессі мріє виграти ще одну Лігу чемпіонів.
Про це повідомляє журналіст L'Equipe Флоран Торшу.
36-річний футболіст хоче грати у конкурентоспроможній команді, пріоритетним варіантом продовження кар'єри залишається ПСЖ.
Барселона стежитиме за ситуацію на випадок, якщо перемовини гравця з парижанами щодо нового контракту зазнають невдачі.
Наразі жодна зі сторін, включаючи самого Мессі, не знає, де він гратиме у наступному сезоні, але аргентинець обиратиме саме з ПСЖ та Барселони.
Футболіст спочатку зважатиме на спортивний проєкт, а потім вже на зарплату.
Цього сезону Мессі провів 36 матчів за ПСЖ у всіх турнірах. На рахунку аргентинця - 20 голів та 19 результативних передач.
Раніше повідомлялося, що Мессі не хоче продовжувати контракт з ПСЖ.