Мессі планує залишитись у ПСЖ

Мессі визначив пріоритетний клуб для себе

Нападник ПСЖ Ліонель Мессі мріє виграти ще одну Лігу чемпіонів.

Про це повідомляє журналіст L'Equipe Флоран Торшу.

36-річний футболіст хоче грати у конкурентоспроможній команді, пріоритетним варіантом продовження кар'єри залишається ПСЖ.

Барселона стежитиме за ситуацію на випадок, якщо перемовини гравця з парижанами щодо нового контракту зазнають невдачі.

Наразі жодна зі сторін, включаючи самого Мессі, не знає, де він гратиме у наступному сезоні, але аргентинець обиратиме саме з ПСЖ та Барселони.

Футболіст спочатку зважатиме на спортивний проєкт, а потім вже на зарплату.

Цього сезону Мессі провів 36 матчів за ПСЖ у всіх турнірах. На рахунку аргентинця - 20 голів та 19 результативних передач.

Раніше повідомлялося, що Мессі не хоче продовжувати контракт з ПСЖ.