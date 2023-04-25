Мессі не хоче продовжувати контракт з ПСЖ

Ліонель може піти з команди влітку

Переговори про продовження контракту з між форвардом Ліонелем Мессі та ПСЖ перебувають у глухому куті.

Про це повідомляє getfootballnewsfrance.com.

Проблеми між сторонами виникли через вимоги аргентинця про зарплату: Ліонель нібито попросив про підвищення після перемоги на чемпіонаті світу.

ПСЖ, у свою чергу, планував продовжити нападника на тих же умовах, що є у контракті аргентинця. Крім того, Мессі хоче знати, як проект клубу розвиватиметься наступного сезону.

Нагадаємо Мессі розглядає варіант із переходом до Аль-Хілалю. Клуб із Саудівської Аравії запропонував аргентинцю зарплату понад 400 мільйонів євро на рік. Інший варіант для аргентинця - повернення до Барселони.

Цього сезону Мессі провів 36 матчів за ПСЖ у всіх турнірах. На рахунку аргентинця - 20 голів та 19 результативних передач.