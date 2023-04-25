Головне
Маркевич назвав умову, за якої Шовковський має очолити Динамо
Сьогодні 18:39 1244
Лунін пропустив гол між ногами від команди Циганкова в Ла Лізі - ВІДЕО
Сьогодні 21:33 1201
Чемпіонат світу-2023 1В з хокею: календар, результати, турнірна таблиця
Сьогодні 21:00 11953
Мудрик забив феноменальний гол боковими ножицями на тренуванні Челсі - ВІДЕО
Сьогодні 16:44 2012
Стало відомо, який гонорар Ломаченко отримає за бій з Хейні
Сьогодні 16:26 29183 4
8 років тому Володимир Кличко здобув останню перемогу в кар'єрі. Відео бою
Сьогодні 14:43 8526
Його обожнюють уболівальники Динамо та поважають фани Шахтаря: Олегу Гусєву - 40!
Сьогодні 14:41 8706
Куртуа пропустить матч з Жироною
Сьогодні 13:40 603
Алефіренко – найкращий гравець 22 туру УПЛ
Вчора 21:26 391
Збірна України знищила Сербію на ЧС-2023
Вчора 18:37 4149
Прямі трансляції

Мессі не хоче продовжувати контракт з ПСЖ

Ліонель може піти з команди влітку
Сьогодні 21:11 316 0
Мессі не хоче продовжувати контракт з ПСЖ
#Ліонель Мессі, #ПСЖ

Джерело - sportarena.com.

Переговори про продовження контракту з між форвардом Ліонелем Мессі та ПСЖ перебувають у глухому куті.

Про це повідомляє getfootballnewsfrance.com.

Проблеми між сторонами виникли через вимоги аргентинця про зарплату: Ліонель нібито попросив про підвищення після перемоги на чемпіонаті світу.

ПСЖ, у свою чергу, планував продовжити нападника на тих же умовах, що є у контракті аргентинця. Крім того, Мессі хоче знати, як проект клубу розвиватиметься наступного сезону.

Нагадаємо Мессі розглядає варіант із переходом до Аль-Хілалю. Клуб із Саудівської Аравії запропонував аргентинцю зарплату понад 400 мільйонів євро на рік. Інший варіант для аргентинця - повернення до Барселони.

Цього сезону Мессі провів 36 матчів за ПСЖ у всіх турнірах. На рахунку аргентинця - 20 голів та 19 результативних передач.

Коментарі ()
Популярне зараз
Стало відомо, який гонорар Ломаченко отримає за бій з Хейні Стало відомо, який гонорар Ломаченко отримає за бій з Хейні 29183 4
Чемпіонат світу-2023 1В з хокею: календар, результати, турнірна таблиця Чемпіонат світу-2023 1В з хокею: календар, результати, турнірна таблиця 11953
Його обожнюють уболівальники Динамо та поважають фани Шахтаря: Олегу Гусєву - 40! Його обожнюють уболівальники Динамо та поважають фани Шахтаря: Олегу Гусєву - 40! 8706
ВІДЕО. Людина, яка змінила футбол. Легендарному Йогану Кройфу виповнилося б 76! ВІДЕО. Людина, яка змінила футбол. Легендарному Йогану Кройфу виповнилося б 76! 2881
8 років тому Володимир Кличко здобув останню перемогу в кар'єрі. Відео бою 8 років тому Володимир Кличко здобув останню перемогу в кар'єрі. Відео бою 8526
Гарсія назвав фаворита бою Хейні - Ломаченко Гарсія назвав фаворита бою Хейні - Ломаченко 2784
Рекомендуємо
Я хочу померти у своїй країні: Правила життя Дієго Марадони Я хочу померти у своїй країні: Правила життя Дієго Марадони 8699 1
Дем'яненка відвіз у казарму - не хотів за Динамо грати,- Останне велике інтерв'ю з легендою Динамо Дем'яненка відвіз у казарму - не хотів за Динамо грати,- Останне велике інтерв'ю з легендою Динамо 34356
Та тут ціла команда! Найоригінальніші близнюки світу футболу – не без українців Та тут ціла команда! Найоригінальніші близнюки світу футболу – не без українців 20247
Вона стала першою українською спортсменкою, яка знялася у відвертій фотосесії для Playboy Вона стала першою українською спортсменкою, яка знялася у відвертій фотосесії для Playboy 273490
61 рік тому Динамо зупинило московську гегемонію в радянському футболі 61 рік тому Динамо зупинило московську гегемонію в радянському футболі 23244
Setanta Sports Ukraine: де дивитися онлайн телеканалу Setanta Sports Ukraine: де дивитися онлайн телеканалу 35243