Мессі не хоче продовжувати контракт з ПСЖ

Джерело - sportarena.com.
Переговори про продовження контракту з між форвардом Ліонелем Мессі та ПСЖ перебувають у глухому куті.
Про це повідомляє getfootballnewsfrance.com.
Проблеми між сторонами виникли через вимоги аргентинця про зарплату: Ліонель нібито попросив про підвищення після перемоги на чемпіонаті світу.
ПСЖ, у свою чергу, планував продовжити нападника на тих же умовах, що є у контракті аргентинця. Крім того, Мессі хоче знати, як проект клубу розвиватиметься наступного сезону.
Нагадаємо Мессі розглядає варіант із переходом до Аль-Хілалю. Клуб із Саудівської Аравії запропонував аргентинцю зарплату понад 400 мільйонів євро на рік. Інший варіант для аргентинця - повернення до Барселони.
Цього сезону Мессі провів 36 матчів за ПСЖ у всіх турнірах. На рахунку аргентинця - 20 голів та 19 результативних передач.