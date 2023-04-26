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Федерація футболу Бразилії чекатиме на відповідь від Анчелотті

Поки ФФБ не вела з Анчелотті офіційних перемовин, тільки попередні
Сьогодні 12:56 235 0
Федерація футболу Бразилії чекатиме на відповідь від Анчелотті
Фото: Getty Images
#Реал Мадрид, #Карло Анчелотті, #Збірна Бразилії з футболу

Джерело - Globo.

Президент Федерації футболу Бразилії Едналдо Родрігес чекатиме на відповідь Карло Анчелотті щодо роботи у збірній до 25 травня.

Про це повідомляє Globo.

Якщо нинішній тренер Реала так і не визначиться, федерація розпочне перемовини з альтернативним кандидатом, яким за даними бразильського видання може стати Жорже Жезуш (Фенербахче), Фернандо Дініз (Флуміненсе), або Абел Феррейра (Палмейрас).

Поки ФФБ не вела з Анчелотті офіційних перемовин, тільки попередні.

Чинний контракт італійця з Реалом спливає влітку 2024 року.

Повідомлялося, що Анчелотті призупинив переговори з Федерацією футболу Бразилії.

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