Джерело - UOL Esporte.
Головний тренер Реала Карло Анчелотті призупинив переговори з Федерацією футболу Бразилії з приводу роботи у збірній.
Про це повідомляє UOL Esporte.
Італієць не хоче обговорювати своє майбутнє доки "вершкові" ще беруть участь у Лізі чемпіонів і борються за перемогу.
Контракт Анчелотті з мадридським клубом розрахований до літа 2024 року і у федерації сподіваються, що тренер попросить клуб про його дострокове розірвання, щоб працювати у "селесао".
Проте до кінця незрозуміло, чи погодиться Анчелотті тренувати команду за підсумками переговорів.
Напередодні Анчелотті виступив із заявою щодо свого майбутнього у Реалі.