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Анчелотті призупинив переговори з Федерацією футболу Бразилії

Італієць хоче сконцентруватися на роботі з Реалом
Сьогодні 15:38 235 0
Анчелотті призупинив переговори з Федерацією футболу Бразилії
#Збірна Бразилії, #Реал Мадрид, #Карло Анчелотті

Джерело - UOL Esporte.

Головний тренер Реала Карло Анчелотті призупинив переговори з Федерацією футболу Бразилії з приводу роботи у збірній.

Про це повідомляє UOL Esporte.

Італієць не хоче обговорювати своє майбутнє доки "вершкові" ще беруть участь у Лізі чемпіонів і борються за перемогу.

Контракт Анчелотті з мадридським клубом розрахований до літа 2024 року і у федерації сподіваються, що тренер попросить клуб про його дострокове розірвання, щоб працювати у "селесао".

Проте до кінця незрозуміло, чи погодиться Анчелотті тренувати команду за підсумками переговорів.

Напередодні Анчелотті виступив із заявою щодо свого майбутнього у Реалі.

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