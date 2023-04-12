Італієць хоче сконцентруватися на роботі з Реалом

Джерело - UOL Esporte.

Головний тренер Реала Карло Анчелотті призупинив переговори з Федерацією футболу Бразилії з приводу роботи у збірній.

Про це повідомляє UOL Esporte.

Італієць не хоче обговорювати своє майбутнє доки "вершкові" ще беруть участь у Лізі чемпіонів і борються за перемогу.

Контракт Анчелотті з мадридським клубом розрахований до літа 2024 року і у федерації сподіваються, що тренер попросить клуб про його дострокове розірвання, щоб працювати у "селесао".

Проте до кінця незрозуміло, чи погодиться Анчелотті тренувати команду за підсумками переговорів.

Напередодні Анчелотті виступив із заявою щодо свого майбутнього у Реалі.