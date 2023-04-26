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Реал з Луніним сенсаційно програв Жироні Циганкова: результати матчів 31 туру Ла-Ліги

Кастельянос оформив покер у матчі з Реалом
Сьогодні 07:42 1206 0
Реал з Луніним сенсаційно програв Жироні Циганкова: результати матчів 31 туру Ла-Ліги
Фото: AFP
#Андрій Лунін, #Бетіс, #Жирона, #Кадіс, #Осасуна, #Реал Мадрид, #Реал Сосьєдад, #Віктор Циганков

Джерело - Чемпіон.

У 31 турі іспанської Ла-Ліги відбулося три матчі.

Жирона Віктора Циганкова впевнено переграла Реал Андрія Луніна. В іншому матчі Кадіс поступився Осасуні. Бетіс зіграв внічию з Реал Сосьєдадом.

Чемпіонат Іспанії - Ла-Ліга
31 тур, 25 квітня

Жирона - Реал 4:2 (2:1)

Голи: 1:0 - 12 Кастельянос, 2:0 - 24 Кастельянос, 2:1 - 34 Жуніор, 3:1 - 46 Кастельянос, 4:1 - 62 Кастельянос, 4:2 - 85 Лукас

Українці Віктор Циганков та Андрій Лунін вийшли з перших хвилин матчу. Віктор був замінений на 72-ій хвилині зустрічі, Андрій відіграв увесь матч.

Кадіс - Осасуна 0:1 (0:0)

Гол: 0:1 - 62 Гарсія

Бетіс - Реал Сосьєдад 0:0

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