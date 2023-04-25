Реал з Луніним сенсаційно програв Жироні Циганкова: результати матчів 31 туру Ла-Ліги

Джерело - Чемпіон.
У 31 турі іспанської Ла-Ліги відбулося два матчі.
Жирона Віктора Циганкова впевнено переграла Реал Андрія Луніна. В іншому матчі Кадіс поступився Осасуні.
Чемпіонат Іспанії - Ла-Ліга
31 тур, 25 квітня
Жирона - Реал 4:2 (2:1)
Голи: 1:0 - 12 Кастельянос, 2:0 - 24 Кастельянос, 2:1 - 34 Жуніор, 3:1 - 46 Кастельянос, 4:1 - 62 Кастельянос, 4:2 - 85 Лукас
Українці Віктор Циганков та Андрій Лунін вийшли з перших хвилин матчу. Віктор був замінений на 72-ій хвилині зустрічі, Андрій відіграв увесь матч.
Кадіс - Осасуна 0:1 (0:0)
Гол: 0:1 - 62 Гарсія
Сьогодні, 25 квітня, в іспанській Ла-Лізі відбудеться ще один матч:
23:00. Бетіс - Реал Сосьєдад