Шахтар підтримав ідею створення Союзу європейських клубів

Генеральний директор Шахтаря Сергій Палкін підтримав ідею створення Союзу європейських клубів (UEC), який хоче очолити президент іспанської Ла-Ліги Хав'єр Тебас.

Про це заявив сам функціонер.

"Я вірю, що ця організація підтримає малі та середні клуби та збере їх усіх за одним столом. Я відчуваю, що основна увага приділяється 25 великим клубам, майже всі вони представлені. Вони завжди підтримують лише великі клуби, і це найважливіша проблема. Без маленьких клубів немає футболу. Він перестане існувати повністю.

ECA мовчить про все, що робитиме ФІФА. Я хочу, щоб вони вирішували проблеми, а не ховалися. Боюся, що це меморандум про порозуміння. Якщо ви підштовхуєте нас на мовчання з приводу всього, хоч би що робила ФІФА, мені така ситуація не подобається. Середні та маленькі клуби відчувають, що щось не так. ECA та ФІФА мають це розуміти. Усі мають зрозуміти, що щось іде не так, і визнати це. Я говорю вам, що цей союз буде набагато, набагато більше, ніж (інші) і, нарешті, набагато впливовішим, тому що гроші - це ще не все у житті.

Ми бачимо, що (великі клуби) хочуть здійснити цю революцію лише заради грошей, а не для того, щоб створити щось гарне для спорту. Агенти кажуть клубам: не платіть Шахтарю, гравці стануть безкоштовними, просто заплатіть мені", - зазначив Палкін.