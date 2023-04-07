Педріньйо не бажає повертатися до Шахтаря

Бразильський вінгер Шахтаря Педріньйо, який зараз грає в оренді в Атлетіко Мінейро, не горить бажанням повертатися до донецького клубу.

Про це заявив сам футболіст.

"Я вже говорив про своє бажання залишитися. Я щасливий тут. Ми знаємо, що Атлетіко Мінейро - чудова команда, яка боротиметься за титули. Подивимося, як вирішиться ситуація, щоб я міг залишитися принаймні до кінця року і допомогти команді якнайкраще", - сказав Педріньйо.

Нагадаємо, що раніше була інформація про те, що Атлетіко Мінейро хоче продовжити оренду Педріньйо, яка спливає 30 червня, до кінця року з включенням опції викупу.