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Педріньйо не бажає повертатися до Шахтаря

Вчора 23:41 273 0
Педріньйо не бажає повертатися до Шахтаря
#Педріньйо, #Шахтар

Джерело - itatiaia.com.br.

Бразильський вінгер Шахтаря Педріньйо, який зараз грає в оренді в Атлетіко Мінейро, не горить бажанням повертатися до донецького клубу.

Про це заявив сам футболіст.

"Я вже говорив про своє бажання залишитися. Я щасливий тут. Ми знаємо, що Атлетіко Мінейро - чудова команда, яка боротиметься за титули.

Подивимося, як вирішиться ситуація, щоб я міг залишитися принаймні до кінця року і допомогти команді якнайкраще", - сказав Педріньйо.

Нагадаємо, що раніше була інформація про те, що Атлетіко Мінейро хоче продовжити оренду Педріньйо, яка спливає 30 червня, до кінця року з включенням опції викупу.

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