Челсі готовий дати ще один шанс Лукаку

Нападник Челсі Ромелу Лукаку, який проводить нинішній сезон в оренді в Інтері, може отримати ще один шанс у лондонському клубі.

Про це повідомляє журналіст Метт Лоу.

Челсі визначився з головним тренером на новий сезон, ним стане Маурісіо Почеттіно. Челсі проведе переговори з Лукаку і запитає його, чи хоче він бути частиною команди на наступний сезон.

Контракт Лукаку з Челсі розрахований до літа 2026 року. Інтер продовжувати оренду 29-річного бельгійця не планує.

Could the Rom-back be on? Chelsea will ask Lukaku if he wants to be part of Pochettino revolution - plus how #cfc could look under prospective new head coach https://t.co/oCYRHHMYja