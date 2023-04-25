Бурбас: Гравці Зорі та Дніпра-1 не отримують зарплату чотири місяці

У 2023 році команди залишилися без виплат

Два клуби УПЛ не виплачують зарплату своїм футболістам.

Про це повідомив журналіст Ігор Бурбас.

Без заробітної плати - Зоря та СК Дніпро-1. При цьому сума боргу складає чотири місяці: клуби ще не виплачували зарплату у 2023 році.

У турнірній таблиці УПЛ обидві команди йдуть у групі лідерів. СК Дніпро-1 йде на другій позиції, Зоря - на третій. Розрив між командами складає два очки.

Зоря у наступному турі зіграє із Чорноморцем. СК Дніпро-1 гратиме з Інгульцем. Обидві зустрічі відбудуться 29 квітня.

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