Довбик: Вже Селезньов був зациклений на якихось рекордах

Джерело - Чемпіон.
Нападник Дніпра-1 Артем Довбик не думає про підкорення рекорду чемпіонату України за кількістю голів за сезон.
Про це заявив футболіст.
"Мені зараз всі постійно про це говорять, але я намагаюся сильно на цьому не зациклюватися. Головне, щоб ми перемагали. Голи самі приходитимуть, якщо буду добре працювати.
Вже Селезньов був зациклений на якихось рекордах, тому в нього це не дуже сильно вийшло", - заявив Довбик.
Зараз в активі у форварда дніпрян 19 голів. Володарем рекорду у 25 голів є колишній півзахисник донецького Шахтаря Генріх Мхітарян, якому досягнення підкорилося у сезоні-2012/2013.