Довбик: Вже Селезньов був зациклений на якихось рекордах

Нападник Дніпра-1 Артем Довбик не думає про підкорення рекорду чемпіонату України за кількістю голів за сезон.

Про це заявив футболіст.

"Мені зараз всі постійно про це говорять, але я намагаюся сильно на цьому не зациклюватися. Головне, щоб ми перемагали. Голи самі приходитимуть, якщо буду добре працювати.

Вже Селезньов був зациклений на якихось рекордах, тому в нього це не дуже сильно вийшло", - заявив Довбик.