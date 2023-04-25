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Довбик: Вже Селезньов був зациклений на якихось рекордах

Гравець Дніпра-1 - про свою результативність
Сьогодні 19:25 238 0
Довбик: Вже Селезньов був зациклений на якихось рекордах
#Євген Селезньов, #Артем Довбик

Джерело - Чемпіон.

Нападник Дніпра-1 Артем Довбик не думає про підкорення рекорду чемпіонату України за кількістю голів за сезон. 

Про це заявив футболіст.

"Мені зараз всі постійно про це говорять, але я намагаюся сильно на цьому не зациклюватися. Головне, щоб ми перемагали. Голи самі приходитимуть, якщо буду добре працювати.

Вже Селезньов був зациклений на якихось рекордах, тому в нього це не дуже сильно вийшло", - заявив Довбик.

Зараз в активі у форварда дніпрян 19 голів. Володарем рекорду у 25 голів є колишній півзахисник донецького Шахтаря Генріх Мхітарян, якому досягнення підкорилося у сезоні-2012/2013.

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