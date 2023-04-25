Довбик: Не горю бажанням грати у Туреччині

Нападник Дніпра-1 Артем Довбик хоче перейти до італійського клубу.

Про це заявив сам футболіст.

"Вони ходять вже десь рік. Як бачите, це не сильно мене вибиває. Намагаюся сильно не відволікатися, тому що все буде. Ця історія закінчиться хепі-ендом.

З представниками Трабзонспору я не спілкувався. Вони завжди цікавляться, запитують, але… Нараз я не можу сказати, що горю бажанням грати в Туреччині. Є цікавіші варіанти.

Мені імпонує чемпіонат Італії, але потрібно знати італійську мову. Хоча там є інтернаціональні команди. Серія А мені подобається, я слідкую за цим чемпіонатом.

Також в пріоритеті чемпіонат Англії та Бундесліга. Топ-5 чемпіонатів Європи в загальному.

Думаю, я готовий вдруге пограти в Європі. Мені вже 25 років. Коли я вперше переходив в європейський клуб, мені було 19. Тоді я не був готовим та не розумів весь сенс життя в Європі. Мені було важко, але зараз я сконцентрований тільки на футболі. Думаю, зараз мені буде легше", - сказав Довбик.