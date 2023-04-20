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Ювентусу повернули 15 очок у турнірній таблиці Серії А

Туринці піднялися на третє місце
Сьогодні 19:38 597 0
Ювентусу повернули 15 очок у турнірній таблиці Серії А
Фото: AFP
#Чемпіонат Італії, Серія А, #Ювентус

Джерело - Corriere Dello Sport.

Ювентусу повернули 15 очок, які знімали в турнірній таблиці італійської Серії А.

Про це повідомляє Corriere Dello Sport.

Гарантійна колегія CONI прийняла рішення про повернення очок "старій синьйорі".

  Актуально: Спортінг - Ювентус - онлайн-трансляція LIVE - Ліга Європи

Тепер справа буде передана назад в апеляційний суд. Зазначається, що санкції не повністю зняті, а призупинені на час перегляду.

Туринці піднялися на третє місце в Серії А.

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