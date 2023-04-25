Гарсія назвав фаворита бою Хейні - Ломаченко

Чемпіон світу в легкій вазі Девін Хейні (29-0, 15 КО) має перевагу у віці та силі перед Василем Ломаченком (17-2, 11 КО).

Про це розповів американський боксер Денні Гарсія.

"Це хороший бій. Якби довелося обирати когось, то я б назвав Хейні, тому що в нього хороший джеб, він молодший і сильніший. Але Ломаченко дасть бій, тому я вважаю, що це буде близький поєдинок. Утім, я можу уявити й перемогу Ломи, але віддаю перевагу більш молодому бійцю".

"Ломаченко аутсайдер? Така ця гра. Усе змінюється швидко. Але я не думаю, що він буде величезним андердогом. Це буде близький бій. Ломаченко вийде рубатися. Я вам відповідаю, що це не буде легко", - сказав Гарсія.