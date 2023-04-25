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Гарсія назвав фаворита бою Хейні - Ломаченко

Василь Ломаченко покаже гідний виступ, але переможе американець.
Сьогодні 12:25 828 0
Гарсія назвав фаворита бою Хейні - Ломаченко
#Василь Ломаченко, #Девін Хейні, #Денні Гарсія

Джерело - isport.ua.

Чемпіон світу в легкій вазі Девін Хейні (29-0, 15 КО) має перевагу у віці та силі перед Василем Ломаченком (17-2, 11 КО).

Про це розповів американський боксер Денні Гарсія.

"Це хороший бій. Якби довелося обирати когось, то я б назвав Хейні, тому що в нього хороший джеб, він молодший і сильніший. Але Ломаченко дасть бій, тому я вважаю, що це буде близький поєдинок. Утім, я можу уявити й перемогу Ломи, але віддаю перевагу більш молодому бійцю".

"Ломаченко аутсайдер? Така ця гра. Усе змінюється швидко. Але я не думаю, що він буде величезним андердогом. Це буде близький бій. Ломаченко вийде рубатися. Я вам відповідаю, що це не буде легко", - сказав Гарсія.

Раніше Ломаченко та Хейні провели першу битву поглядів.

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