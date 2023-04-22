Евертон з Миколенком в меншості втримав нічию проти Крістал Пелес: результати матчів АПЛ

Джерело - Чемпіон.
Сьогодні, 22 квітня, відбулося 5 матчів у межах 32-го туру англійської Прем'єр-ліги.
Чемпіонат Англії - АПЛ
32 тур, 22 квітня
Фулгем - Лідс 2:1 (0:0)
Голи: 1:0 - 58 Вілсон, 2:0 - 72 Перейра, 2:1 - 79 Пальїнья
Брентфорд - Астон Вілла 1:1 (0:0)
Голи: 1:0 - 65 Тоні, 1:1 - 87 Луїз
Крістал Пелес - Евертон 0:0
Вилучення: Голгейт 80 (друга жовта)
Українець Віталій Миколенко провів на полі увесь поєдинок.
Лестер - Вулвергемптон 2:1 (1:1)
Голи: 0:1 - 13 Кунья, 1:1 - 36 Іхеаначо (пен), 2:1 - 75 Кастань
Ліверпуль - Ноттінгем 3:2 (0:0)
Голи: 1:0 - 47 Жота, 1:1 - 51 Вільямс, 2:1 - 55 Жота, 2:2 - 67 Гіббс-Вайт, 3:2 - 70 Салах
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