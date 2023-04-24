Тоттенгем звільнив Стелліні

Тоттенгем очолив Раян Мейсон

Джерело - tottenhamhotspur.

Тоттенгем звільнив виконувача обов’язків головного тренера команди Крістіана Стелліні після поразки від Ньюкасла (1:6).

Про це повідомляє пресслужба лондонського клубу.

Разом зі Стелліні звільнено також його тренерський штаб. Тепер з командою працюватиме Раян Мейсон.

Мейсон - колишній гравець Тоттенгема, який у 26 років завершив кар’єру через травму. Він вже тренував команду - у 7 матчах сезону 2022/21 після звільнення Жозе Моурінью.

Наступну гру "шпори" проведуть 27 квітня проти Манчестер Юнайтед.

Нагадаємо, Де Дзербі не планує очолювати Тоттенгем.

✅ Підписуйтесь на наш телеграм-канал, щоб завжди бути в курсі головних подій зі світу спорту!