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Тоттенгем звільнив Стелліні

Тоттенгем очолив Раян Мейсон
Сьогодні 19:58 279 0
Тоттенгем звільнив Стелліні
#Чемпіонат Англії, АПЛ, #Тоттенгем, #Крістіан Стелліні

Джерело - tottenhamhotspur.

Тоттенгем звільнив виконувача обов’язків головного тренера команди Крістіана Стелліні після поразки від Ньюкасла (1:6).

Про це повідомляє пресслужба лондонського клубу.

Разом зі Стелліні звільнено також його тренерський штаб. Тепер з командою працюватиме Раян Мейсон.

Мейсон - колишній гравець Тоттенгема, який у 26 років завершив кар’єру через травму. Він вже тренував команду - у 7 матчах сезону 2022/21 після звільнення Жозе Моурінью.

Наступну гру "шпори" проведуть 27 квітня проти Манчестер Юнайтед.

Нагадаємо, Де Дзербі не планує очолювати Тоттенгем.

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