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Де Дзербі не планує очолювати Тоттенгем

Роберто Де Дзербі залишиться у Брайтоні
Сьогодні 19:27 263 0
Де Дзербі не планує очолювати Тоттенгем
Фото - gettyimages
#Брайтон, #Тоттенгем, #Роберто Де Дзербі

Джерело - tribuna.com.

Головний тренер Брайтона Роберто Де Дзербі залишається повністю сфокусованим на роботі з командою.

Про це повідомляє TalkSport.

Позиція італійського фахівця щодо роботи в клубі не змінилася попри виліт з Кубка Англії на стадії півфіналу проти Манчестер Юнайтед – він хоче залишитись.

Де Дзербі раніше пов’язували з можливим призначенням у Тоттенгем – зазначається, що Роберто не зацікавлений у цьому варіанті.

Наразі в АПЛ Брайтон займає 8 позицію.

Нагадаємо, Тоттенгем може звільнити Стелліні після поразки від Ньюкасла.

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