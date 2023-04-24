Де Дзербі не планує очолювати Тоттенгем

Роберто Де Дзербі залишиться у Брайтоні

Головний тренер Брайтона Роберто Де Дзербі залишається повністю сфокусованим на роботі з командою.

Про це повідомляє TalkSport.

Позиція італійського фахівця щодо роботи в клубі не змінилася попри виліт з Кубка Англії на стадії півфіналу проти Манчестер Юнайтед – він хоче залишитись.

Де Дзербі раніше пов’язували з можливим призначенням у Тоттенгем – зазначається, що Роберто не зацікавлений у цьому варіанті.

Наразі в АПЛ Брайтон займає 8 позицію.

Нагадаємо, Тоттенгем може звільнити Стелліні після поразки від Ньюкасла.

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