Де Дзербі не планує очолювати Тоттенгем

Джерело - tribuna.com.
Головний тренер Брайтона Роберто Де Дзербі залишається повністю сфокусованим на роботі з командою.
Про це повідомляє TalkSport.
Позиція італійського фахівця щодо роботи в клубі не змінилася попри виліт з Кубка Англії на стадії півфіналу проти Манчестер Юнайтед – він хоче залишитись.
Де Дзербі раніше пов’язували з можливим призначенням у Тоттенгем – зазначається, що Роберто не зацікавлений у цьому варіанті.
Наразі в АПЛ Брайтон займає 8 позицію.
Нагадаємо, Тоттенгем може звільнити Стелліні після поразки від Ньюкасла.
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