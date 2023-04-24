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Тоттенгем може звільнити Стелліні після поразки від Ньюкасла

Стелліні може втратити довіру футболістів
Сьогодні 14:36 283 0
Тоттенгем може звільнити Стелліні після поразки від Ньюкасла
#Чемпіонат Англії, АПЛ, #Ньюкасл Юнайтед, #Тоттенгем, #Крістіан Стелліні, #Раян Мейсон

Джерело - Evening Standard.

Тоттенгем може звільнити виконувача обов’язків головного тренера команди Крістіана Стелліні після поразки від Ньюкасла (1:6).

Про це повідомляє Evening Standard.

Основним кандидатом на посаду 48-річного італійця є його асистент Раян Мейсон. Він може очолити команду або до завершення сезону, або до призначення нового головного тренера.

У лондонському клубі вважають, що Стелліні вже втратив довіру футболістів після чотирьох матчів на чолі з ним.

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