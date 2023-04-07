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Мілан не пропонуватиме новий контракт Ібрагімовичу

Златан залишить клуб після завершення кампанії
Сьогодні 21:10 196 0
Мілан не пропонуватиме новий контракт Ібрагімовичу
Фото Getty Images
#Златан Ібрагімович, #Мілан

Джерело - UA-футбол.

Шведський нападник Златан Ібрагімович швидше за все залишить Мілан наприкінці сезону. 

Про це повідомляє football-italia.net.

Клуб не пропонуватиме 41-річному шведу контракт.

Цього сезону швед занадто багато лікувався від травм - Златан провів лише 4 неповні матчі за Мілан.

При цьому швед відзначився проти Удінезе (3:1) і став найвіковішим автором голу в історії Серії А. Також Златан - найстарший капітан Мілана в історії.

Під час перерви на матчі збірних швед знову отримав травму та очікується, що зможе повернутися лише до кінця квітня.

Зазначається, що невідомо чи ухвалить Златан рішення завершити кар'єру, коли покине клуб. У послугах гравця зацікавлена Монца.

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