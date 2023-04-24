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Маунт просить у Челсі підвищення зарплати на 10 млн євро

Гравець хоче значне збільшення заробітньої плати
Сьогодні 15:38 345 0
Маунт просить у Челсі підвищення зарплати на 10 млн євро
Фото: AFP
#Челсі, #Мейсон Маунт

Джерело - Чемпіон.

Переговори між Челсі та Мейсоном Маунтом щодо нового контракту перебувають у складному становищі.

Про це повідомляє Флоріан Плеттенберг.

Гравець хоче від клубу підвищення зарплати з 5 до 15 мільйонів євро.

  Актуально: Челсі планує продати вісім гравців

У Челсі знають, що Маунтом цікавляться Ліверпуль та Манчестер Сіті.

Контракт Мейсона розрахований до кінця наступного сезону.

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