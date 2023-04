Маунт просить у Челсі підвищення зарплати на 10 млн євро

Переговори між Челсі та Мейсоном Маунтом щодо нового контракту перебувають у складному становищі.

Про це повідомляє Флоріан Плеттенберг.

Гравець хоче від клубу підвищення зарплати з 5 до 15 мільйонів євро.

У Челсі знають, що Маунтом цікавляться Ліверпуль та Манчестер Сіті.

Контракт Мейсона розрахований до кінця наступного сезону.

News #Mount: Talks about a new contract beyond 2024 are still very complicated. Chelsea is aware of the fact that Liverpool is pushing for him! #MCFC is also interested in signing him. Biggest problem: His salary demands! Understand that there are demands from around €5m to… pic.twitter.com/I0sTmFGEB9