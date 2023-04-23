Україна поступилася в 1 турі чемпіонату світу

Джерело - Чемпіон.

Збірна України в овертаймі поступилася Китаю в матчі 1-го туру дивізіону 1В чемпіонату світу з хокею серед чоловічих команд.

Чемпіонат світу з хокею

Дивізіон ІВ

1 тур, 23 квітня

Збірна України - Збірна Китаю 4:5 ОТ (2:0, 0:4, 2:0, 0:1)

Шайби: 0:1 - Ворона, 6:19. 0:2 - Ворона, 19:15. 1:2 - Джо, 20:49. 2:2 - Йіп, 26:34. 3:2 - Вонг, 35:47. 4:2 - Челіос, 38:45. 4:3 - Мережко, 46:33. 4:4 - Ворона, 55:49. 5:4 - Кейн, 62:32.

Наступний матч українці проведуть проти команди Сербії завтра, 24 квітня, о 16:00 за київським часом.

До вищого дивізіону (другого за силою) чемпіонату світу з хокею вийде переможець дивізіону 1В. Команда, що посяде останнє місце, опуститься до дивізіону ІІ.

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