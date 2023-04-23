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Кривбас поступився Чорноморцю в 22 турі УПЛ

Даніель Алефріенко забив переможний гол
Сьогодні 17:31 255 0
Кривбас поступився Чорноморцю в 22 турі УПЛ
#Кривбас, #Чемпіонат України, УПЛ, #Чорноморець

Джерело - Чемпіон.

Чорноморець мінімально переграв Кривбас у межах 22 туру УПЛ.

Матч завершився з рахунком 2:3. Даніель Алефріенко забив переможний гол за одеситів.

Чемпіонат України - Друга ліга
22 тур, 23 квітня

Кривбас - Чорноморець 2:3 (0:1)

Голи: 0:1 - 40 Алефріенко, 1:1 - 58 автогол Брагару, 2:1 - 62 Луньов, 2:2 - 66 Кузик, 2:3 - 77 Алефріенко

Склади команд:

Кривбас: Сарнавський, Дібанго, Стецьков, Бескоровайний, Опанасенко, Хомченовський, Татарков (Семотюк 87), Приходько, Задерака, Луньов (Понєдєльнік 78), Микитишин

Запасні: Кліщук, Хома, Рябов, Вернидуб, Шевченко, Кораблін, Карпусь

Чорноморець: Непогодов, Брагару, Гучек (Єрмаков 79), Салюк, Путря, Демченко, Васильєв, Кузик, Алефіренко, Авагімян (Войтіховський 90), Бадібанга

Попередження: Салюк 66, Бескоровайний 71, Непогодов 85, Алефріенко 88

Раніше Металіст 1925 переграв Львів.

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