Металіст 1925 переграв Львів у 22 турі УПЛ

Перемогу принесли голи Бичека та Капінуса

Джерело - Чемпіон.

У матчі 22-го туру української Прем’єр-Ліги харківський Металіст 1925 святкував перемогу над Львовом.

Матч завершився з рахунком 2:0 на користь гостей. Перемогу принесли голи Бичека та Капінуса.

Львів посідає останнє місце і відстає від зони перехідних матчів на шість очок.

Чемпіонат України - УПЛ

22 тур, 23 квітня

Львів - Металіст 1925 (Харків) 0:2 (0:1)

Голи: 0:1 - 26 Бичек, 0:2 - 84 Капінус

ФК Львів: Олександр Рибка, Ахмед Алібеков, Івіян Свржняк (Адерінсола Есеола 66), Ярослав Богунов, Владислав Бугай (Богдан Мишенко 72), Денис Кузик, Олександр Бєляєв, Артем Мільченко, Максим Сасовський (Сергій Сімінін 75), Олексій Дитятьєв (Роман Никитюк 66), Ігор Габріель

Металіст 1925: Денис Сидоренко, Дмитро Капінус, Євген Ткачук, Бека Вачіберадзе (Андрій Ткачук 68), Ростислав Русин, Ігор Курило (Михайло Рудавський 82), Костянтин Бичек (Андрій Чирук 60), Владислав Дмитренко (Андрій Ременюк 60), Дмитро Кравченко (Ярослав Мартинюк 68), Артем Габелок, Микита Безуглий

Попередження: Івіян Свржняк 9, Ігор Габріель 67 - Євген Ткачук 64