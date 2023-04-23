Барселона здолала Атлетіко, Севілья дотиснула Вільярреал: результати матчів Ла-Ліги

Джерело - Чемпіон.
Сьогодні, 23 квітня, відбулося 4 матчі у межах 30-го туру іспанської Ла-Ліги.
Чемпіонат Іспанії - Ла-Ліга
30 тур, 23 квітня
Ельче - Валенсія 0:2 (0:2)
Голи: 0:1 - 19 Ліно, 0:2 - 42 автогол Верду
Барселона - Атлетіко 1:0 (1:0)
Гол: 1:0 - 44 Торрес
Мальорка - Хетафе 3:1 (0:1)
Голи: 0:1 - 23 Майораль, 1:1 - 57 Лі Кан Ін, 2:1 - 64 Райльо, 3:1 - 90+6 Лі Кан Ін
Севілья - Вільярреал 2:1 (1:0)
Голи: 1:0 - 34 Мір, 1:1 - 57 Торрес, 2:1 - 90+4 Ен Несірі
Напередодні Жирона з Циганковим поступилася Вальядоліду.
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