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Барселона здолала Атлетіко, Севілья дотиснула Вільярреал: результати матчів Ла-Ліги

Результати матчів 30-го туру Ла-Ліги
Вчора 23:54 948 0
Барселона здолала Атлетіко, Севілья дотиснула Вільярреал: результати матчів Ла-Ліги
#Атлетіко Мадрид, #Барселона, #Валенсія, #Вільярреал, #Ельче, #Чемпіонат Іспанії, Ла Ліга, #Мальорка, #Севілья, #Хетафе

Джерело - Чемпіон.

Сьогодні, 23 квітня, відбулося 4 матчі у межах 30-го туру іспанської Ла-Ліги.

Чемпіонат Іспанії - Ла-Ліга
30 тур, 23 квітня

Ельче - Валенсія 0:2 (0:2)

Голи: 0:1 - 19 Ліно, 0:2 - 42 автогол Верду

Барселона - Атлетіко 1:0 (1:0)

Гол: 1:0 - 44 Торрес

Мальорка - Хетафе 3:1 (0:1)

Голи: 0:1 - 23 Майораль, 1:1 - 57 Лі Кан Ін, 2:1 - 64 Райльо, 3:1 - 90+6 Лі Кан Ін

Севілья - Вільярреал 2:1 (1:0)

Голи: 1:0 - 34 Мір, 1:1 - 57 Торрес, 2:1 - 90+4 Ен Несірі

Напередодні Жирона з Циганковим поступилася Вальядоліду.

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