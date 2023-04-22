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Жирона з Циганковим поступилася Вальядоліду, Реал переграв Сельту: результати матчів Ла-Ліги

У 30-у турі Ла-Ліги відбулося чотири зустрічі
Вчора 23:57 1064 0
Жирона з Циганковим поступилася Вальядоліду, Реал переграв Сельту: результати матчів Ла-Ліги
#Альмерія, #Атлетік, #Бетіс, #Вальядолід, #Жирона, #Чемпіонат Іспанії, Ла Ліга, #Осасуна, #Райо Вальєкано, #Реал Мадрид, #Реал Сосьєдад, #Сельта

Джерело - Чемпіон.

У 30-у турі іспанської Ла-Ліги відбулося чотири матчі.

Чемпіонат Іспанії - Ла-Ліга
30 тур, 22 квітня

Осасуна - Бетіс 3:2 (3:1)

Голи: 1:0 - 6 Будімір, 2:0 - 11 Будімір, 2:1- 16 Міранда, 3:1 - 41 Монкайло, 3:2 - 70 Родрігес

Альмерія - Атлетік 1:2 (0:1)

Голи: 0:1 - 9 Вільямс, 0:2 - 56 де Маркос, 1:2 - 90+2 Сентельєс

Вальядолід - Жирона 1:0 (1:0)

Гол: 1:0 - 24 Мончу

Реал Сосьєдад - Райо Вальєкано 2:1 (0:0)

Голи: 0:1 - 57 Паласон, 1:1 - 59 Серлот, 2:1 - 81 автогол Лежен

Реал Мадрид - Сельта Віго 2:0 (1:0)

Голи: 1:0 - 42 Асенсіо, 2:0 - 48 Мілітао

Українець Андрій Лунін провів матч на лаві для запасних.

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