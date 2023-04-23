Хацкевич: Думку Луческу треба поважати, він досвідчений тренер

Гравці Динамо у матчів 22-го туру УПЛ із донецьким Шахтарем (1:1) володіли ініціативою на футбольному полі.

Про це заявив колишній головний тренер київського Динамо Олександр Хацкевич.

"Динамо трохи більше володіло м'ячем. Це була домашня гра киян і, зрозуміло, вони хотіли володіти ініціативою. Однак моменти Динамо було важко створювати, як і протягом тривалого часу. Те саме можна сказати і про гру Шахтаря. У цьому матчі гра більше точилася в середині поля, тому яскравих епізодів не було.

Йовичевіч раніше казав, що у нього є проблеми з фланговими гравцями, але він вміло використовує футболістів, які є. Він не прив'язується до якоїсь однієї схеми.

У Динамо в минулому матчі грав Дубінчак, сьогодні - Вівчаренко. Луческу часто змінює флангових захисників. Він пояснював, чому це робить - хтось готовий, комусь ще треба підтягнути кондиції. Думку Луческу треба поважати, він досвідчений тренер. Тож сюрпризів у цьому матчі для мене не було", - зазначив Хацкевич.