ПСЖ готовий відпустити Мессі

Ліонель Мессі залишить ПСЖ, коли його контракт закінчиться наприкінці цього сезону.

Про це повідомляє Mirror.

Влітку 2021 року Мессі приєднався до французького клубу у якості вільного агента, підписавши дворічний контракт.

Головною метою співпраці для обох сторін була перемога у Лізі чемпіонів. За ці два роки клуб жодного разу не був близьким навіть до фіналу.

Оскільки до кінця контракту аргентинця залишилося всього два місяці, ПСЖ не поспішає продовжувати угоду.

Нагадаємо Барселона працює над першою пропозицією для Мессі.