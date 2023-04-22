Кайседо: Моєю мрією завжди було грати за Реал

Півзахисник Брайотна розповів про свою мрію

Півзахисник Брайтона Мойсес Кайседо має мрію виступати за мадридський Реал.

Про це він розповів порталу Cadena SER.

"Моєю мрією завжди було грати за Реал. Це найкраща команда у світі. Зараз мої справи йдуть добре. То ж чому одного дня не приєднатися до Реала та не виграти Лігу чемпіонів? Це моя найбільша мрія.

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Дуже приємно бачити, як грає команда та такі персони, як Вінісіус, Камавінга, Вальверде. Також насолоджуюся грою Крооса. Для того, щоб грати за Реал, треба багато працювати. Я хочу вигравати титули та слухати гімн Ліги чемпіонів. Це мій наступний крок. Я можу заплакати, коли почую його", – сказав Кайседо

Раніше Арсенал зробив Брайтону чергову пропозицію щодо Кайседо.

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