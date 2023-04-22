Кайседо: Моєю мрією завжди було грати за Реал

Джерело - 90min.com.
Півзахисник Брайтона Мойсес Кайседо має мрію виступати за мадридський Реал.
Про це він розповів порталу Cadena SER.
"Моєю мрією завжди було грати за Реал. Це найкраща команда у світі. Зараз мої справи йдуть добре. То ж чому одного дня не приєднатися до Реала та не виграти Лігу чемпіонів? Це моя найбільша мрія.
Актуально: Брайтон продовжив контракт з Кайседо
Дуже приємно бачити, як грає команда та такі персони, як Вінісіус, Камавінга, Вальверде. Також насолоджуюся грою Крооса. Для того, щоб грати за Реал, треба багато працювати. Я хочу вигравати титули та слухати гімн Ліги чемпіонів. Це мій наступний крок. Я можу заплакати, коли почую його", – сказав Кайседо
Раніше Арсенал зробив Брайтону чергову пропозицію щодо Кайседо.
✅ Підписуйтесь на наш телеграм-канал, щоб завжди бути в курсі головних подій зі світу спорту!