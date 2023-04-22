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Кайседо: Моєю мрією завжди було грати за Реал

Півзахисник Брайотна розповів про свою мрію
Сьогодні 23:18 134 0
Кайседо: Моєю мрією завжди було грати за Реал
Фото: Getty Images
#Чемпіонат Англії, АПЛ, #Брайтон, #Чемпіонат Іспанії, Ла Ліга, #Реал Мадрид, #Кайседо

Джерело - 90min.com.

Півзахисник Брайтона Мойсес Кайседо має мрію виступати за мадридський Реал.

Про це він розповів порталу Cadena SER.

"Моєю мрією завжди було грати за Реал. Це найкраща команда у світі. Зараз мої справи йдуть добре. То ж чому одного дня не приєднатися до Реала та не виграти Лігу чемпіонів? Це моя найбільша мрія.

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Дуже приємно бачити, як грає команда та такі персони, як Вінісіус, Камавінга, Вальверде. Також насолоджуюся грою Крооса. Для того, щоб грати за Реал, треба багато працювати. Я хочу вигравати титули та слухати гімн Ліги чемпіонів. Це мій наступний крок. Я можу заплакати, коли почую його", – сказав Кайседо

Раніше Арсенал зробив Брайтону чергову пропозицію щодо Кайседо.

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