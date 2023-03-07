Брайтон продовжив контракт з Кайседо

Гравець отримав новий контракт

Хавбек збірної Еквадору Мойсес Кайседо продовжив контракт із Брайтоном до 2027 року.

Про це повідомляє пресслужба англійського клубу.

Угода 21-річного хавбека може бути подовжена ще на один рік автоматично.

У зимове трансферне вікно Брайтон відмовився від пропозицій від Челсі (55 млн фунтів) та Арсенала (70 млн фунтів) за трансфером Кайседо, розраховуючи отримати за перехід гравця не менше 100 млн фунтів стерлінгів.

У поточному сезоні Кайседо провів 22 матчі та забив 1 гол за Брайтон в АПЛ.

Раніше Брайтон розгромив Вест Гем.