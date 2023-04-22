Головне
Гол Андрієвського приніс Динамо нічию в матчі з Шахтарем у 22 турі УПЛ
Сьогодні 18:53 565
Матч Динамо - Шахтар на клубному каналі киян коментували російською мовою
Сьогодні 21:49 40
Шовковський виконуватиме обов'язки головного тренера Динамо
Сьогодні 19:27 1701
Андрієвський шикарним голом зі штрафного вирвав нічию для Динамо в матчі з Шахтарем - ВІДЕО
Сьогодні 19:26 1243
Евертон з Миколенком в меншості втримав нічию проти Крістал Пелес: результати матчів АПЛ
Сьогодні 19:15 551
Степаненко відкрив рахунок у матчі Динамо - Шахтар завдяки ляпу Нещерета - ВІДЕО
Сьогодні 17:44 4108
Верес та Минай розписали мирову в 22 турі УПЛ
Сьогодні 16:53 247
Дячук та Волошин - в основі Динамо на матч з Шахтарем
Сьогодні 16:35 917
Ворскла перемогла Металіст у 22 турі УПЛ
Сьогодні 14:56 435
Руїс анонсував бій проти Ф'юрі
Сьогодні 09:40 2276
Прямі трансляції

Жирона з Циганковим поступилася Вальядоліду: результати матчів Ла-Ліги

У 30-у турі Ла-Ліги відбулося чотири зустрічі
Сьогодні 21:32 700 0
Жирона з Циганковим поступилася Вальядоліду: результати матчів Ла-Ліги
#Альмерія, #Атлетік, #Бетіс, #Вальядолід, #Жирона, #Чемпіонат Іспанії, Ла Ліга, #Осасуна, #Райо Вальєкано, #Реал Мадрид, #Реал Сосьєдад, #Сельта

Джерело - Чемпіон.

У 30-у турі іспанської Ла-Ліги відбулося чотири матчі.

Чемпіонат Іспанії - Ла-Ліга
30 тур, 22 квітня

Осасуна - Бетіс 3:2 (3:1)

Голи: 1:0 - 6 Будімір, 2:0 - 11 Будімір, 2:1- 16 Міранда, 3:1 - 41 Монкайло, 3:2 - 70 Родрігес

Альмерія - Атлетік 1:2 (0:1)

Голи: 0:1 - 9 Вільямс, 0:2 - 56 де Маркос, 1:2 - 90+2 Сентельєс

Вальядолід - Жирона 1:0 (1:0)

Гол: 1:0 - 24 Мончук

Реал Сосьєдад - Райо Вальєкано 2:1 (0:0)

Голи: 0:1 - 57 Паласон, 1:1 - 59 Серлот, 2:1 - 81 автогол Лежен

Сьогодні, 22 квітня, відбудеться ще один матч у чемпіонаті Іспанії:

22:00 Реал Мадрид - Сельта Віго

✅ Підписуйтесь на наш телеграм-канал, щоб завжди бути в курсі головних подій зі світу спорту!

Коментарі ()
Популярне зараз
Руїс анонсував бій проти Ф'юрі Руїс анонсував бій проти Ф'юрі 2276
Шовковський виконуватиме обов'язки головного тренера Динамо Шовковський виконуватиме обов'язки головного тренера Динамо 1701
Чемпіонат світу-2023 1В з хокею: розклад змагань Чемпіонат світу-2023 1В з хокею: розклад змагань 5126
Степаненко відкрив рахунок у матчі Динамо - Шахтар завдяки ляпу Нещерета - ВІДЕО Степаненко відкрив рахунок у матчі Динамо - Шахтар завдяки ляпу Нещерета - ВІДЕО 4108
Арсенал пропустив уже на 26-й секунді сотого матчу Зінченка в АПЛ після жахливої помилки воротаря - ВІДЕО Арсенал пропустив уже на 26-й секунді сотого матчу Зінченка в АПЛ після жахливої помилки воротаря - ВІДЕО 25359
100 матчів Зінченка в АПЛ: що кажуть про українця в Англії сьогодні 100 матчів Зінченка в АПЛ: що кажуть про українця в Англії сьогодні 1441
Рекомендуємо
Дем'яненка відвіз у казарму - не хотів за Динамо грати,- Останне велике інтерв'ю з легендою Динамо Дем'яненка відвіз у казарму - не хотів за Динамо грати,- Останне велике інтерв'ю з легендою Динамо 34216
"В Боруссії заробляв 300 тисяч марок на рік". Ігор Бєланов в 1986 році виграв Золотий м'яч, а через три роки переїхав до Німеччини "В Боруссії заробляв 300 тисяч марок на рік". Ігор Бєланов в 1986 році виграв Золотий м'яч, а через три роки переїхав до Німеччини 32146 3
Олег Блохін: Заробляв тисячу доларів на місяць Олег Блохін: Заробляв тисячу доларів на місяць 42759
Він приховував свій діагноз. Унікальна кар’єра і трагічна смерть першого українця в Фенербахче Він приховував свій діагноз. Унікальна кар’єра і трагічна смерть першого українця в Фенербахче 67422
Історія дня. Працював перукарем – порізав вухо дружині генерала. Екс-форвард Динамо і Шахтаря змінив безліч професій Історія дня. Працював перукарем – порізав вухо дружині генерала. Екс-форвард Динамо і Шахтаря змінив безліч професій 24583
Як Динамо грало матчі єврокубків в січні: ляпас у Глазго, крадені шуби та політичний скандал Як Динамо грало матчі єврокубків в січні: ляпас у Глазго, крадені шуби та політичний скандал 13794