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Осасуна здолала Бетіс: результати матчів Ла-Ліги

У 30-у турі Ла-Ліги відбувся один матч
Сьогодні 17:20 204 0
Осасуна здолала Бетіс: результати матчів Ла-Ліги
#Альмерія, #Атлетік, #Бетіс, #Вальядолід, #Жирона, #Чемпіонат Іспанії, Ла Ліга, #Осасуна, #Райо Вальєкано, #Реал Мадрид, #Реал Сосьєдад, #Сельта

Джерело - Чемпіон.

У 30-у турі іспанської Ла-Ліги відбувся один поєдинок.

Чемпіонат Іспанії - Ла-Ліга
30 тур, 22 квітня

Осасуна - Бетіс 3:2 (3:1)

Голи: 1:0 - 6 Будімір, 2:0 - 11 Будімір, 2:1- 16 Міранда, 3:1 - 41 Монкайло, 3:2 - 70 Родрігес

Сьогодні, 22 квітня, відбудеться ще декілька матчів у чемпіонаті Іспанії:

17:15 Альмерія - Атлетік

19:30 Вальядолід - Жирона

19:30 Реал Сосьєдад - Райо Вальєкано

22:00 Реал Мадрид - Сельта Віго

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