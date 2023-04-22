Осасуна здолала Бетіс: результати матчів Ла-Ліги

Джерело - Чемпіон.
У 30-у турі іспанської Ла-Ліги відбувся один поєдинок.
Чемпіонат Іспанії - Ла-Ліга
30 тур, 22 квітня
Осасуна - Бетіс 3:2 (3:1)
Голи: 1:0 - 6 Будімір, 2:0 - 11 Будімір, 2:1- 16 Міранда, 3:1 - 41 Монкайло, 3:2 - 70 Родрігес
Сьогодні, 22 квітня, відбудеться ще декілька матчів у чемпіонаті Іспанії:
17:15 Альмерія - Атлетік
19:30 Вальядолід - Жирона
19:30 Реал Сосьєдад - Райо Вальєкано
22:00 Реал Мадрид - Сельта Віго
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