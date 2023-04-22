Осасуна здолала Бетіс, Атлетік переміг Альмерію: результати матчів Ла-Ліги

У 30-у турі Ла-Ліги відбулося дві зустрічі

Джерело - Чемпіон.

У 30-у турі іспанської Ла-Ліги відбулося два матчі

Чемпіонат Іспанії - Ла-Ліга

30 тур, 22 квітня

Осасуна - Бетіс 3:2 (3:1)

Голи: 1:0 - 6 Будімір, 2:0 - 11 Будімір, 2:1- 16 Міранда, 3:1 - 41 Монкайло, 3:2 - 70 Родрігес

Альмерія - Атлетік 1:2 (0:1)

Голи: 0:1 - 9 Вільямс, 0:2 - 56 де Маркос, 1:2 - 90+2 Сентельєс

Сьогодні, 22 квітня, відбудеться ще декілька матчів у чемпіонаті Іспанії:

19:30 Вальядолід - Жирона

19:30 Реал Сосьєдад - Райо Вальєкано

22:00 Реал Мадрид - Сельта Віго

✅ Підписуйтесь на наш телеграм-канал, щоб завжди бути в курсі головних подій зі світу спорту!