Верес та Минай розписали мирову в 22 турі УПЛ

Команди обмінялися забити голами

Джерело - Чемпіон.

Сьогодні, 22 квітня, Верес та Минай не визначили сильнішого в межах 22-го туру української Прем'єр-ліги.

Матч завершився з рахунком 1:1.

Чемпіонат України - УПЛ

22 тур, 22 квітня

Верес - Минай 1:1 (0:0)

Голи: 1:0 - 54 Блізніченко, 1:1 - 60 Твердохліб

Склади команд:

Верес: Юцишин, Г. Пасіч, Хондак, Курко, Вовченко, Кльоц (Шух, 82), Лебеденко, Блізніченко (Дахновський, 74), С. Шарай, В. Шарай, Гайдучик (Шестаков, 74)

Запас: Когут, Протасевич, Тишинінов, Вадовський, Годя, Коркодим, Поворознюк

Минай: Бандура, Гончар, Кравчук, Чуєв (Булеза, 58), Горін (Шишка, 58), Нємчанінов, Вітенчук, Твердохліб, Гечев, Вишневський (Коломоєць, 85), Рогозинський (Трубочкін, 78)

Запас: Кемкін, Дмитрук, Петько, Колесник, Коломоєць, Голуб, Паламар, Байдал

Попередження: Горін 22, Пасіч 40

Напередодні Ворскла перемогла Металіст.

✅ Підписуйтесь на наш телеграм-канал, щоб завжди бути в курсі головних подій зі світу спорту!