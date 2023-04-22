Верес та Минай розписали мирову в 22 турі УПЛ

Джерело - Чемпіон.
Сьогодні, 22 квітня, Верес та Минай не визначили сильнішого в межах 22-го туру української Прем'єр-ліги.
Матч завершився з рахунком 1:1.
Чемпіонат України - УПЛ
22 тур, 22 квітня
Верес - Минай 1:1 (0:0)
Голи: 1:0 - 54 Блізніченко, 1:1 - 60 Твердохліб
Склади команд:
Верес: Юцишин, Г. Пасіч, Хондак, Курко, Вовченко, Кльоц (Шух, 82), Лебеденко, Блізніченко (Дахновський, 74), С. Шарай, В. Шарай, Гайдучик (Шестаков, 74)
Запас: Когут, Протасевич, Тишинінов, Вадовський, Годя, Коркодим, Поворознюк
Минай: Бандура, Гончар, Кравчук, Чуєв (Булеза, 58), Горін (Шишка, 58), Нємчанінов, Вітенчук, Твердохліб, Гечев, Вишневський (Коломоєць, 85), Рогозинський (Трубочкін, 78)
Запас: Кемкін, Дмитрук, Петько, Колесник, Коломоєць, Голуб, Паламар, Байдал
Попередження: Горін 22, Пасіч 40
Напередодні Ворскла перемогла Металіст.
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